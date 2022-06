Quem ainda não viu ou quer ver de novo, o espetáculo "Buarque-se" volta ao Teatro do Sesi, neste sábado (4), com as histórias dos principais personagens das canções de Chico Buarque de Holanda. A apresentação será às 19h30 e os ingressos são adquiridos na bilheteria do Teatro.

Gê Souza, diretor do espetáculo, explica que o espetáculo está em cartaz desde 2018 e desde esse período vem ganhando prêmios. Ele já fez mais de trinta apresentações em vários teatros da cidade e conta com um elenco de 55 atores além dos cantores que fazem participações especiais.

"Nós temos Cynthia Pampolha, que foi finalista do FAMA, programa da Globo. Nós temos o Fábio Tavares, que é um ator, cantor, nós temos a Paula Mufarrej, que também é cantora. Nós já tivemos o Alcir Guimarães, Elói Iglesias e vários outros cantores também participaram. Lembrando que apesar de ter participação destes artistas, o espetáculo é teatral", explica Gê Souza.

A idealização do espetáculo foi uma ideia que o diretor teve em 2015, ao conhecer melhor algumas obras de Chico Buarque. "O Chico Buarque também escreveu vários espetáculos teatrais e daí comecei a pesquisar esses espetáculos juntando com as músicas, com as composições e daí veio a ideia de criar o Buarque-se. Esse trabalho é uma junção de tudo isso, de vários universos de Chico dentro de um único espetáculo numa cidade que a gente denominou de Santa Yolanda", explica Gê Souza.

O espetáculo aborda uma série de fatores. A questão da hipocrisia, de todo esse preconceito social e entre outras questões que estão em debate. A cada apresentação o elenco tenta trazer composições diferentes, a gente tenta trazer cenas diferentes como forma de sempre tentar apresentar algo novo ao público.

"A gente tenta eh diferenciar tanto que tem pessoas que já foram assistir três, quatro vezes justamente pelas modificações, não é uma modificação fora do contexto. Nessa a gente já trouxe mais um personagem do Gota D'água para uma cena. Aí a gente já tem uma modificação no final. Então a gente sempre traz coisas novas para quem já foi assistir ter oportunidade de assistir o mesmo espetáculo", completa Gê Souza.

Com texto de Bruce Larrat, Sérgio Sales, Gê Souza, direção Gê Souza, iluminação de Sônia Lopes, composição Cênica de Cláudio Bastos. O espetáculo ainda conta com a participação especial de Paula Mufarreje, Cynthia Pamplona, Alê Navegantes, Fábio Tavares e Thiago.

BUARQUE-SE é um espetáculo com um misto de emoções e promete ir do choro ao riso, do riso à indignação, da indignação à reflexão, mas tem também "Saltimbancos” uma cena feita somente por crianças.

Serviço:

Data: 4 de junho

Hora: 19h30

Local: Teatro do SESI

Os ingressos antecipados podem ser comprados na bilheteria do teatro ou pelo site.