BTS tem quatro clipes com mais de 1 bilhão de visualizações no YouTube

Os rapazes do BTS estão comemorando a marca de quatro clipes com mais de 1 bilhão de visualizações no YouTube. Outros dois grupos k-pop que têm essa marca são PSY e Blackpink.

A canção Mic Drop (Steve Aoki Remix), lançada em 2017, foi a última a alcançar o feito na plataforma digital.

O BTS é formado por J-Hope, Jin, Jimin, JungKook, V, RM e Suga.

O grupo se juntou em 2013 e, neste ano, dominou o topo da Billboard Hot 100 por dois meses com os singles Butter e Permission to Dance.

Confira os quatro clipes do BTS que ultrapassaram 1 bilhão de views no YouTube.

Assista ao clipe de 'DNA'

Assista ao clipe de 'Boy With Luv'

Assista ao clipe de 'Dynamite'

Assista ao clipe de 'Mic Drop'