Bruno Gissoni diz ter plantado mais de 5 mil mudas de árvore: 'Completamente solitário'

Bruno Gissoni, destaque em “Malhação” e em outras novelas da Globo, sempre teve um forte interesse pela causa ambiental, tendo plantado mais de 5 mil mudas de árvores. O ator carioca ganhou seu primeiro grande destaque na televisão em 2010, quando foi um dos protagonistas do folhetim.

Em uma entrevista ao Terra, Gissoni confessou que, às vezes, se sente "completamente solitário" em seu ativismo, mas continua fazendo sua parte. “A situação é tão grave que ser um ativista se torna quase uma obrigação para a nossa sobrevivência”, afirmou.

Atualmente com 37 anos, O ator, casado com a atriz Yanna Lavigne, é pai de duas meninas e se mudou para Itamonte, em Minas Gerais, onde está desenvolvendo um projeto para reflorestar a região. Ele tem testemunhado de perto os impactos positivos da sustentabilidade, observando "uma floresta crescendo, com pássaros voltando e um volume maior de água".

Além de seu trabalho de reflorestamento, Bruno também participa de campanhas de conscientização e ações de limpeza. Recentemente, ele e sua família se envolveram em atividades que promovem a preservação ambiental, como mutirões de limpeza em Fernando de Noronha. Ele compartilha com seus filhos a importância de cuidar do meio ambiente, incentivando uma nova geração a se preocupar com a natureza.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)