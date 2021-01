Bruno Gagliasso diz que entrará em confinamento para o BBB21

Bruno Gagliasso revelou que participará do BBB21. Na brincadeira "Verdades e Mentiras", do Instagram, ele disse estar ansioso para participar do programa e que entra em confinamento no dia 18.

Reprodução

Os participantes do BBB 21 realmente serão revelados no dia 18. A estreia da 21ª edição do Big Brother Brasil será no próximo 25 de janeiro, e repetirá o formato que mistura famosos e anônimos no elenco, assim como ocorreu em 2020.