Bruna Marquezine publica fotos sem sutiã e arranca suspiros nas redes sociais

A atriz Bruna Marquezine arrancou suspiros ao públicar, nas redes sociais, duas fotos em que aparece sem sutiã. Os cliques, em preto e branco, fazem parte de um ensaio fotográfico da Revista Ela, feitos pelo fotógrafo Hick Duarte.

Nos comentários, famosos elogiaram a estrela. "Gente", escreveu Mariana Moschen. "Esse cabelo está incrível", postou a ex-BBB Ana Clara Lima. "’Affff’, que maravilhosa", elogiou a atriz e modelo Patrícia de Jesus. "Uau!", publicou a influencer Petra Mattar, filha de Mauricio Mattar.

Em entrevista à Ela, Marquezine demonstrou satisfação com a vida de solteira e disse que "não transa só pelo prazer". "Se for por isso, tem outras maneiras de se satisfazer sozinha. Não consigo banalizar. Escuto muito isso: 'Ser solteiro está foda!'. Eu falo: 'Gente, estamos em 2020, ninguém tem um vibrador?'", completou.

Sobre um possível pretendente, Bruna disse que, atualmente, não se vê com outra pessoa. "Quase não consigo me ver hoje com alguém. É claro que amanhã isso pode mudar. Até porque, quando eu me encanto, por mais que não namore, fico parada ali. Não tenho necessidade de ir para outra pessoa para ver como é", disse.