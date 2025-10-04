Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Bruna Biancardi nega que gastou R$ 4 milhões em festa para Mavie

Estadão Conteúdo

A influenciadora Bruna Biancardi usou suas redes sociais neste sábado, 4, para negar ter gastado R$ 4 milhões em uma festa que fez para a filha, Mavie, fruto do relacionamento com Neymar, nesta semana. A menina completa 2 anos na próxima segunda, 6.

Bruna foi questionada por um seguidor sobre o valor e também negou rumores de que os balões da festa vieram da Europa. "Parem de acreditar nessas coisas que inventam. Credibilidade zero", escreveu.

A influenciadora também detalhou que planejou a festa com um mês de antecedência. Ela ainda disse ter celebrado o aniversário de Mavie antes da data por ser "o dia de folga do papai Neymar".

Mavie é a primeira filha de Bruna com Neymar. Em julho, a influenciadora deu à luz Mel, segunda filha com o jogador. Ele também é pai de Helena, de um ano, fruto de um caso do atleta com a modelo Amanda Kimberlly, e de Davi Lucca, de 13 anos, de seu relacionamento anterior com a influenciadora Carol Dantas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Bruna Biancardi

Neymar

Mavie
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

VÍDEO: Paolla Oliveira compartilha registros dos últimos dias de gravação de ‘Vale Tudo’

Atriz publicou vídeo nos bastidores e comentou encerramento da personagem

03.10.25 22h54

FAMOSOS

Polícia descarta presença de metanol em bebida consumida por rapper Hungria

Cantor continua em observação na UTI, mas deve receber alta neste fim de semana

03.10.25 22h14

PROBLEMAS CARDÍACOS

Filha caçula de Mané Garrincha morre aos 44 anos, no Rio

MC Pink ficou conhecida por homenagear o pai em sua primeira música, o ‘Rap do Garrincha

03.10.25 22h00

SURPRESA

VÍDEO: Zaynara aparece de repente em aula de fitdance e dança com alunos de academia em Belém

Cantora se junta aos alunos durante coreografia de “Perfume de Bôta” e transforma aula em diversão

03.10.25 19h26

MAIS LIDAS EM CULTURA

TRAGÉDIA

Influencer, ex de jogadora da Seleção Brasileira, morre em grave acidente de carro

Rafaela Del Bianchi acumulava cerca de 17 mil seguidores no Instagram, onde compartilhava sua rotina, maternidade e humor. Ela deixa uma filha

03.10.25 13h03

rapaz...

Juiz ordena que Ratinho prove ou se retrate de acusações contra Chico Buarque sobre Lei Rouanet

O juiz reconheceu que o caso envolve a colisão entre dois princípios constitucionais: a liberdade de expressão e a proteção à honra e à privacidade

03.10.25 14h47

MÚSICA

Humberto Gessinger faz show em Belém e celebra acústicos dos Engenheiros do Hawaii

O eterno vocalista dos Engenheiros do Hawaii celebra 40 anos de carreira com releituras dos acústicos MTV e Novos Horizontes

04.10.25 9h00

POLÊMICA

Poliana Rocha, mulher de Leonardo, se pronuncia após caso de menino 'adotado' e 'devolvido'

Em stories, a influenciadora voltou a falar sobre o assunto e ameaçou processar internautas por "calúnia"

04.10.25 12h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda