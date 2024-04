Brasileira reclama do cheiro dos europeus e viraliza na web: 'Fedor absurdo'

Uma influencer brasileira está se tornando viral nas redes sociais, gerando controvérsia ao expressar sua opinião sobre o cheiro dos europeus durante o inverno. Monique Escapeti, com mais de 150 mil seguidores, está atualmente na Dinamarca. O vídeo em que ela faz suas observações já acumula mais de 1 milhão de visualizações apenas no TikTok.

Dentro do metrô do país, Escapeti faz comentários sobre o odor dentro do transporte público: "Gente, se tem uma coisa que é impressionante em qualquer lugar da Europa é o fedor de 'cecê'... É uma coisa surreal isso, não é? E o pior é que, tipo assim, tá no inverno, né? Tá todo mundo de casaco, mesmo com a galera assim, usando casaco, tá um fedor absurdo", reclama a influencer.

Além disso, Monique afirma que, apesar do cuidado com outros aspectos, as europeias ainda têm um odor desagradável:

"Aí você vê meninas super com a pele bem cuidada, com produtos caros, com cabelo maravilhoso, mas elas são fedidas.... Eles têm acesso aos melhores perfumes, melhores produtos, ao melhor tudo, e mesmo assim não conseguem ter uma higiene de tomar um banho e lavar a pele", desabafa. Veja o vídeo:

Os comentários da influenciadora brasileira provocaram reações nas redes sociais. Muitos internautas aproveitaram para observar que nos transportes públicos do Brasil, especialmente em horários de pico, ocorre algo semelhante: "Quem reclama do cheiro nos transportes públicos na Europa nunca pegou um ônibus ou metrô lotado no Brasil, não é possível", escreveu um internauta.

"No Brasil, o odor nos transportes públicos é de algum perfume ruim, kkk", comentou outro seguidor no TikTok.

Outros brasileiros que estiveram em países europeus concordaram com a opinião da influenciadora: "Quase morri em Paris", brincou uma internauta.

Monique também respondeu às críticas e defendeu os brasileiros: "Pego transporte público a vida toda... E não, não é como aqui. Não tentem diminuir a galera e falar mal dos brasileiros. Esse odor aqui é característico de lugares frios, onde as pessoas muitas vezes tomam banho apenas uma vez por semana", esclareceu.