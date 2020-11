Brasileira, Ludmila Dayer posta foto após votar nas eleições nos EUA

Brasileira e com cidadania estadunidense, a atriz Ludmila Dayer compartilhou um registro participando das eleições para presidente dos Estados Unidos, nesta terça-feira (3).

Ludmila, que interpretou a protagonista Joana na temporada 2000 de “Malhação” e fez parte do elenco da novela "Senhora do Destino", mora em Los Angeles (EUA) desde 2006. Ela se casou com um empresário britânico em maio do mesmo ano e ganhou cidadania estadunidense.