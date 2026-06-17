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Brasileira Luana Mattos vence mundial de Candy Crush e leva prêmio milionário

Estadão Conteúdo

Uma estudante baiana de 21 anos entrou para a história dos games mobile ao conquistar o título do Candy Crush All Stars 2026, principal campeonato competitivo do popular jogo para celulares. Luana Mattos derrotou adversários de diferentes partes do mundo na grande final realizada em Londres, na Inglaterra, e levou para casa o prêmio de US$ 500 mil, cerca de R$ 2,5 milhões na cotação atual.

Além da premiação em dinheiro, a brasileira recebeu um anel exclusivo criado especialmente para a vencedora do torneio. A joia, desenvolvida pela joalheria Icebox, foi inspirada nos famosos doces do universo de Candy Crush e conta com pedras preciosas como safiras azuis e rosas, rubis e esmeraldas.

A trajetória de Luana até o título começou muito antes da final presencial em Londres. A jovem participou das etapas classificatórias de forma remota, enfrentando uma longa disputa que reuniu milhões de jogadores de mais de 25 países.

Ao final do processo seletivo, apenas dez competidores garantiram vaga na decisão. Na capital inglesa, a brasileira enfrentou representantes dos Estados Unidos, Alemanha, Espanha e Portugal antes de conquistar o lugar mais alto do pódio.

Um sonho que saiu da imaginação

Em entrevista à revista Variety, Luana revelou que participar de uma competição desse porte era um desejo que a acompanha desde a infância.

"Eu costumava ser muito imaginativa. Sonhava em competir em torneios ao vivo, imaginava um apresentador comentando meus movimentos, o local, os oponentes. O fato de Candy Crush All Stars existir e eu poder competir nele parece ter saído diretamente da minha imaginação. Sinto que estou homenageando uma versão mais jovem de mim mesma, literalmente vivendo os sonhos dela", afirmou à publicação.

Vitória construída em família

Apesar de competir individualmente, Luana faz questão de dividir o mérito da conquista com seus familiares. Segundo ela, o apoio dos pais foi fundamental durante as etapas mais exigentes do campeonato.

"Tenho uma família que me apoia muito. Joguei da minha sala de estar para poder ficar perto deles o tempo todo. Meu pai massageava minhas mãos e braços enquanto eu jogava, e minha mãe ficava comigo, me ajudando a acompanhar os pontos dos meus oponentes. Foi um verdadeiro trabalho em equipe. Eu só estava com o telefone na mão", contou à Variety.

Como funciona o campeonato?

Organizado pela desenvolvedora King, o Candy Crush All Stars é considerado o maior torneio competitivo da franquia. Em 2026, a competição distribuiu um total de US$ 1 milhão em prêmios, contemplando os seis melhores colocados.

Diferentemente da experiência tradicional do aplicativo, o campeonato exige estratégias específicas e desafios extras. Nesta edição, por exemplo, os participantes precisavam priorizar a coleta de balas azuis especiais que apareciam ao longo das fases, tornando as partidas ainda mais disputadas.

Com a vitória, Luana garantiu uma premiação milionária e também colocou o Brasil em destaque em um dos campeonatos de jogos mobile mais populares do mundo.

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LUANA MATTOS/MUNDIAL/CANDY CRUSH/VITÓRIA
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