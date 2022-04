Brasil fica fora da disputa do Festival Cannes 2022; veja os indicados

O Brasil ficou de fora da disputa pelo prêmio máximo do 75º Festival de Cinema de Cannes, apresentado nesta quinta-feira(14). Nenhum filme dirigido por um cineasta brasileiro ou rodado no país integra a lista das 18 produções selecionadas para o Festival de Cannes, que acontece entre 17 e 28 de maio, na tradicional Riviera Francesa. O Festival volta a acontecer normalmente após dois anos de pausa por conta da pandemia do novo coronavírus, e já tem cerca 35 mil pessoas credenciadas para o evento. O juri deste ano ainda não foi anunciado.

Confira a lista dos indicados:

- "Crimes of the future", do canadense David Cronenberg

O filme fala sobre transumanismo e metamorfose de órgãos, com Léa Seydoux, Kristen Stewart e Viggo Mortensen como protagonistas.



- Holy Spider, do diretor iraniano Ali Abbasi

Um suspense que fala sobre uma busca religiosa para 'limpar' uma cidade iraniana de prostitutas.



- Triangle of Sadness, do diretor sueco Ruben Ostlund

O filme é uma comédia satírica que narra as aventuras dos passageiros de um cruzeiro de luxo em uma ilha deserta.



- Broker, do japonês Hirokazu Kore-eda

Conta uma história sobre famílias na Coreia do Sul, com a estrela de "Parasita", Song Kang-ho.



- Decision to leave, do sul-coreano Park Chan-Wook

O filme segue as buscas de um investigador sobre o assassinato de um homem encontrado nas montanhas, cujo principal suspeito é sua esposa.



- Showing up, da americana Kelly Reichardt

O filme fala sobre uma artista antes de uma exposição que vai mudar sua carreira.



- Boy from Heaven, de Tarik Saleh

O filme retrata a história do Egito contemporâneo.



- Zhena Chaikiovskogo, do russo Kirill Serebrennikov

Filme histórico em torno da vida do compositor Pyotr Tchaikovsky.



- Les amandiers, de Valeria Bruni Tedeschi

O filme fala sobre uma escola de teatro fundada por um conhecido diretor e dramaturgo gaulês, Patrice Chéreau.



- Tori et Lokita, de Jean-Pierre e Luc Dardenne

Narra a amizade de dois adolescentes da África exilados na Bélgica.



- Armageddon Time, de James Gray

Filme trata da família do ex-presidente Donald Trump. Com Anne Hathaway e Anthony Hopkins.



- Nostalgia, de Mario Martone

Primeiro filme em competição em Cannes do realizador italiano, que adapta um romance do mesmo título, ambientado em Nápoles.



- Estrelas ao meio-dia, de Claire Denis

Filme ambientado em países da América Central.



- Close, de Lukas Dhont

Obra fala da amizade entre dois adolescentes que são separados de forma traumática por um drama.



- Frère et soeur, do francês Arnaud Desplechin

Narra o reencontro dos filhos de um casal que acaba de falecer. Com Marion Cotillard e Melvil Poupaud.



- RMN, de Cristian Mungiu

Reexamina as mazelas que afligem o seu país com um filme rodado na Transilvânia.



- Leila's Brothers, do iraniano Saeed Roustaee

Pouco se divulgou sobre o novo filme deste jovem diretor.



- Hi-han, de Jerzy Skolimowski

Narrar uma história em que aparece um burro.