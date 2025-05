Brad Pitt fala pela primeira vez sobre divórcio de Angelina Jolie

Brad Pitt falou pela primeira vez em oito anos sobre o divórcio de Angelina Jolie. A atriz pediu a separação em setembro de 2016, e um processo turbulento se seguiu. A longa batalha judicial chegou ao fim em 2024.

Divulgando o filme F1, que estreia em 26 de junho, o ator estampa uma das capas da GQ americana. Em entrevista, questionado se há alívio com a finalização do divórcio, Pitt foi breve: "Não, não acho que tenha sido algo tão importante. Só algo se concretizando. Legalmente", disse.

Antes de responder sobre o assunto espinhoso, o ator refletiu sobre a exposição. "Minha vida pessoal está sempre no noticiário. Tem estado no noticiário há 30 anos, cara. Ou alguma versão dela, digamos assim", disparou.

Pitt também foi perguntado se a trama automobilística teria sido uma espécie de refúgio das especulações, tal como os carros de corrida isolam os pilotos do mundo externo. "Não vejo dessa forma. É um incômodo com o qual sempre tive que lidar em diferentes graus, grandes e pequenos, enquanto faço o que realmente quero fazer. É uma perda de tempo irritante, se eu deixar que seja. Não sei", respondeu.

A GQ ainda abordou o relacionamento do ator com a empresária Ines de Ramon, indagando se a primeira aparição pública do casal, no Grande Prêmio da Inglaterra, em 2024, foi uma escolha deliberada. "Não, cara, não é tão calculado assim", respondeu o ator, rindo. "Meu Deus, quão exaustivo isso seria? Viver fazendo esse tipo de cálculo? Não, a vida simplesmente evolui. Relacionamentos evoluem", definiu.