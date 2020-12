Boninho posta foto de quarto do 'Big Brother' e engana seguidores

A pouco mais de um mês do início do “Big Brother Brasil 21”, o diretor do reality, Boninho, resolveu fazer uma pegadinha com os seguidores nesta quarta-feira (16). Ele postou a foto de um quarto azul com painéis e tapetes de coqueiros e bananeiras. No entanto, a imagem era do “Big Brother” americano.

Mas logo depois de publicar, ele apagou o post. Nas redes sociais, os internautas repercutiram a “trollada”.

@boninho acabou de soltar um spoiler do quarto, ele não brinca, ta bonitão #BBB21 pic.twitter.com/sUqJ6P7cbm — BBB21 (@BBBMEMES2021) December 16, 2020

A galera achando que esse quarto era um spoiler do BBB21. Fomos iludidos kkkkk, o senhor @boninho não seria tão bonzinho assim, com nós gente. O spoiler dele deve ser o pedaço de uma da parede da cozinha kkkkk pic.twitter.com/FLbBDoBI6G — ConexãoBBB21 (@CBbb21) December 16, 2020

Boninho publicou foto de um quarto do #bbb21 “ AAAAA

Descobrindo que é mentira 🤡🤡@boninho somos uma piada pra você? 😟😟

Começa logoooo @bbb — 🪐 (@dayy_ms) December 16, 2020