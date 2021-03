Boninho faz piada sobre o comportamento de Sarah no 'BBB 21'

De favorita à possível cancelada, Sarah tem mostrado um certo arrependimento por suas atitudes e falas dentro da casa mais vigiada do país, desde que Carla Diaz voltou do paredão falso. A atitude da sister não passou despercebida pelo Big Boss, Boninho, que ironizou a atitude dela em conversa com espectadores no Twitter.

"Cadê a Sarah?", um seguidor perguntou. "Brunão, meu querido irmão, acho que está pedindo desculpas", comentou, com seu jeito descontraído.

(Reprodução)

Desde que descobriu que o paredão que 'eliminou' Carla Diaz era falso, Sarah tem mostrado um comportamento arrependido e está recorrentemente pedindo desculpas pelas suas atitudes. Sarah chegou a conversar com Carla, mas depois do bate-papo caiu no choro e revelou que tem medo do que as pessoas estão pensando sobre ela fora da casa.