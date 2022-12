Bonecos ou ‘Action figures’, conheça os principais colecionáveis da cultura Geek

A cultura Geek ganha cada dia mais adeptos. Uma das principais características deste universo é a predileção por tecnologia e eletrônica, além de filmes de ficção científica, séries e jogos. Prática comum entre os amantes são as coleções, e há lojas em Belém especializadas em ‘Action Figures’ (bonecos articuláveis ou figuras de ação) ou colecionáveis. Quem pensa que os "bonecos" são adorados apenas pelas crianças, precisa saber que são coisas sérias para os adultos colecionadores.

Além de lojas, Belém tem hamburguerias, espaços de jogos e lojas com a temática Geek, onde é possível comprar esses objetos de coleção. O colecionador de bonecos Luiz Quaresma, 48 anos, possui uma das maiores coleções de peças do universo Star Wars, além de manter coleções da Marvel e DC. "Comecei a colecionar bonecos desde 2005, bonecos da Marvel e DC. Bonecos do Star Wars comecei a colecionar em 2014, mas já gostava destes personagens desde a infância. Também coleciono outros bonecos como: O Predador, bonecos do Thundercats, um boneco do Senhor dos Anéis e um boneco de Nárnia", explicou sua coleção.

Apesar de não ter nenhuma peça considerada rara, ele se orgulha de manter 129 peças da franquia Star Wars e destaca que o Han Solo - um dos protagonistas dos livros e filmes da série Star Wars - é o item mais importante.

Bonecos da Marvel, DC. Bonecos, Star Wars, O Predador, Thundercats, Senhor dos Anéis e de Nárnia estão entre os colecionáveis. (Filipe Bispo / O Liberal)

Colecionador transforma hobby em profissão

Luciano Gomes, 31 anos, além de ser um aficionado na cultura Geek, também é empresário e há quatro anos inaugurou a loja Jovi Toys, que reúne colecionáveis, Action Figures e outros produtos da cultura Pop e Geek. "A ideia de trabalhar com colecionáveis partiu do fato de colecionar os Action Figures e amar o colecionismo onde hoje se tornou um ramo bastante abrangente no mercado e tem crescido cada vez mais", destacou.

Para quem está conhecendo o cenário agora, Luciano explica quais são os tipos de colecionáveis que existem e a principal diferença. "Atualmente os colecionadores se dividem em colecionar os colecionáveis que são articulados (action figures) e as estátuas. Mas isso pode se misturar e quem é do meio deste hobby sabe distinguir os tipos de colecionáveis, pois colecionamos tanto nostalgias como também atualidades do cenário geek/nerd", disse.

"Um Action Figure é um articulado onde várias marcas (bandai, mcfarlane toys, neca toys, medicom mafex, mezco, hasbro) trabalham e dominam esse meio com seus lançamentos. O funko pop poderia se encaixar em uma categoria de mini estátua, mas como basicamente todos eles articulam a head (cabeça) ele pode ser considerado um Action Figure, um Toy", declarou.

O empresário revela também que o consumo e a prática dos encontros entre colecionadores em Shoppings mudou um pouco devido à pandemia de Covid-19, mas que com a melhora do cenário essa cultura está voltando. "Atualmente como tenho minha loja física, já organizo com a galera sempre uma ou duas vezes ao mês para nos reunirmos e bater papo, fazer troca e venda, fora alguns projetos de eventos Geeks que estou trabalhando com alguns amigos que compartilham o amor pela cultura Pop/Geek", ponderou.

"Tirando um pouco de Belém, recomendo a CCXP que acontece em São Paulo desde 2014 e para o fã da cultura pop/geek que sempre tá por dentro dos filmes e séries de heróis e até mesmo para o colecionador, a CCXP é um evento que engloba tudo isso e muito mais, já fui duas vezes e em 2023 irei novamente (já faz parte da minha agenda pessoal", complementou recomendando as convenções.

Glossário – conheça os principais termos do universo Geek

Hype: centrado em tudo que for de novidade ou espera de determinados games, filmes, séries, animes

Easter Egg: termo utilizado quando se encontra algo em filme, série, game; seja uma referência bem escondida ou algum segredo do qual o telespectador pode deixar passar batido caso não entenda do assunto.

Plot Twist: usado para algo que não se espera em algum filme ou série, um revira volta, um segredo revelado.

Fandom: termo usado para reunir todas as pessoas fãs de algum artista, filme, música, banda, série.

Prequel: usado para narrar acontecimentos de filme ou série que está fazendo sucesso, o que veio antes da história principal que já foi apresentada. Exemplo - Animais Fantásticos e Onde Habitam, que contam um pouco da própria história do universo Harry Potter.

Otaku: usado para os fãs de animes e mangás, animações e gibis japoneses do qual tem traços muito característicos.

Fanboy: um fã de banda, série, filme, quase o mesmo que fandom, no caso do fandom é sobre um grupo de pessoas.

Cosplay: usado para denominar pessoas que se fantasiam de um personagem seja fictício ou real, é uma arte.

OMG: termo abreviado de “Oh My God” (Oh meu Deus) serve para aplicação de algo que assistiu e amou, presenciou.

Fail: é um termo utilizado para algo que deu errado, não saiu como previsto.