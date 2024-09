Bole Bole e Deixa Falar seguem na disputa do samba-enredo da Escola Grande Rio

A Grande-Rio irá homenagear o Pará no Carnaval 2025, e as escolas de Belém Bole Bole e Deixa Falar seguem na disputa pelo samba-enredo. A final será no próximo sábado (28), em Caxias no Rio de Janeiro.

A divulgação dos finalista ocorreu na tarde desta quarta-feira (25). Veja:

Após passar pela seletiva em Belém e semifinal no Rio de janeiro, a canção composta por Vetinho, Felipe Silva e Danilo Vetinho, da Bole Bole, vai para a grande final. Em 2025, a agremiação fluminense tem como enredo "Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós", que promete explorar profundamente a rica cultura amazônica.

O Mestre Damasceno, compositor e um dos mais importantes representantes da cultura marajoara, é um dos autores do samba inscrito pela escola Deixa Falar. Grêmio Cultural e Carnavalesco Deixa Falar, fundada em 23 de abril de 1992, a escola é cria do bairro da Cidade Velha, tendo como atual presidente Esmael Tavares. Neste ano de 2024 desfilou com o Samba-Enredo "Carabao, O Segredo da Multiplicação, O Búfalo que Vale Ouro".

Os carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora são os responsáveis por colocar o tema na avenida. Inclusive, eles estiveram no Pará em diversas ocasiões ao longo do ano para fazer essa imersão cultural.