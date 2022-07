Boi Garantido passa por momento de 'racha', mas presidente nega

Não foi apenas a paraense Daniela Tapajós que deixou o posto de porta estandarte do Boi Garantido. O cantor David Assayag anunciou, também pelas redes sociais, no dia 27 de junho, que deixou a função de levantador de toadas do Bumbá Garantido. David Assayag não disse o motivo da saída, mas falou em “divisão”.

Em entrevista ao programa "O A da Questão" (do Amazonas Atual), na manhã de segunda-feira (4), o presidente do Boi Bumbá Garantido, Antônio Andrade, negou que houve debandada de itens na agremiação após a derrota no 55º Festival de Parintins. Ele disse que as saídas de Edílson Santana e David Assayag foi para atender o desejo de Sebastião Júnior e a vontade da galera vermelha e branca, de tê-lo como único levantador de toadas.

Entretanto, Sebastião Júnior foi o primeiro a anunciar a saída do Boi. O dirigente diz que o cantor está com “graves problemas nas cordas vocais” e “não aguentaria as três noites do Festival”.

Nas redes sociais, David Assayag divulgou: “Em todos os momentos me dispus a somar na área musical e jamais aprovei qualquer tipo de divisão que sempre é e será prejudicial ao Garantido”, escreveu.

“Peço desculpas ao povo encarnado se não consegui, neste festival, alcançar performance esperada, devido a fatores alheios à força do meu sentimento e da minha consciência pela vitória do garantido”, prosseguiu.

O cantor completa, "a gente segue na vida para encontros e reencontros ao som das toadas, como forma de consolidar o respeito à nossa histórica contribuição ao festival folclórico de Parintins e, carinhosamente, a nação vermelha e branca!”.