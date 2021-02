Boca Rosa e Fred fecham o Maracanã para chá de revelação

Bianca Andrade, a Boca Rosa, e Fred inovaram quando foram dar a notícia sobre o sexo do primeiro filho do casal youtuber. Eles fizeram uma “festa” particular no gramado do Maracanã e o nome do bebê apareceu nos telões do estádio neste sábado (20).

Após uma contagem regressiva, apareceu o nome escolhido para o bebê: Cris.

O casal não usou as tradicionais cores para distinguis os gêneros e escolhei a cor roxa, preferida de Fred, para o anúncio. O Maracanã ficou tomado pela cor do casal.

“Está sendo um momento muito mágico, que apesar de já ser um sonho nosso, cada dia tem nos surpreendido muito. Tenho certeza que esse bebezinho veio para fazer a diferença nas nossas vidas”, disse Bianca em nota. Cris deve nascer em julho.