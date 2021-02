Boca Rosa compartilha foto mostrando a barriga de 16 semanas de gravidez

Bianca Andrade, a Boca Rosa, está grávida do youtuber Fred, e revelou a ansiedade pela chegada do primeiro filho. A influenciadora digital, empresária e ex-BBB compartilhou no domingo (7) registros em que aparece mostrando a tímida barriguinha de 16 semanas de gravidez.

"Status: 16 semanas e ansiosa para essa barriguinha crescer", escreveu na legenda dos cliques. Nos comentários, amigos e seguidores elogiaram a futura mamãe. "Grávida mais linda", elogiou Nicole Bahs. "Maravilhosa", escreveu uma fã. "Você está tão linda. A gravidez está te fazendo tão bem, está tão feliz! Eu te amo", disse outra.