O Liberal chevron right Cultura chevron right

Bloco carnavalesco Urubu Cheiroso, em Bragança, realiza 1ª Corrida à Fantasia

A programação ocorre neste sábado, 10, com a concentração e acolhida dos atletas/brincantes às 16h no complexo Rosa Blanco, no bairro da Aldeia

O Liberal
fonte

A programação inova ao reunir em uma corrida atletas e brincantes, devidamente fantasiados (Renato Chalu/ Divulgação)

O bloco carnavalesco Urubu Cheiroso, de Bragança (PA), realiza neste sábado, 10 de janeiro, a 1ª Corrida à Fantasia do Urubu Cheiroso. A iniciativa, que celebra os mais de 30 anos de história do bloco, inova ao integrar atletas e brincantes, todos fantasiados, em uma programação que une os benefícios da prática esportiva à alegria dos foliões carnavalescos. Foram disponibilizadas 400 inscrições para os interessados.

Josinaldo Reis, conhecido como Tio Bill e um dos organizadores do bloco, revelou que a ideia para a corrida surgiu da demanda dos próprios brincantes. Ele explica que os foliões se inspiraram em eventos temáticos pelo Brasil, onde atletas dançavam, faziam paradas e confraternizavam, inclusive com consumo de cerveja.

A repercussão, segundo Tio Bill, tem sido significativa. "As pessoas têm nos encontrado nas ruas e comentam o quanto estão ansiosas pelo evento, para ver as fantasias e serem vistos correndo de forma divertida e irreverente. A repercussão também está grande nas nossas páginas nas redes sociais", destacou o organizador.

Programação e Percurso da Corrida

A programação terá início às 16h, com a concentração e acolhida dos participantes no complexo Rosa Blanco, situado no bairro da Aldeia. No local, um DJ da cidade será responsável pela animação, tanto na partida quanto na chegada dos atletas/brincantes.

O trajeto da corrida, com pouco mais de 6 km, passará pelas principais ruas de Bragança, conforme adiantou Josinaldo Reis.

Josinaldo Reis também destacou as três paradas estratégicas ao longo do percurso, com duração de 20 a 30 minutos. Esses momentos são pensados para descanso e descontração dos participantes.

Na recepção final, será servido um lanche reforçado com frutas da época. A premiação ocorrerá em um clima de muita alegria, com foco nas fantasias mais irreverentes e animadas dos atletas e brincantes.

Trajetória e Reconhecimento do Urubu Cheiroso

Josinaldo Reis integra a diretoria do Urubu Cheiroso desde 2002. Naquele período, como estudante de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Pará (UFPA), ele notou a ausência de um grupo dedicado à organização fixa do bloco.

Segundo ele, a organização era "muito de maneira rotativa e sem uma identidade mais solida com a ideia da irreverência, dos protestos, das fantasias e da valorização das fanfaras". Foi então que, junto a um grupo de amigos, assumiu a frente das ações do bloco.

Desde então, o movimento arrasta multidões pelas ruas do bairro da Aldeia e de Bragança, marcando as segundas-feiras de Carnaval há mais de 30 anos.

Em 2025, o Urubu Cheiroso alcançou um importante reconhecimento: foi declarado patrimônio cultural de natureza imaterial de Bragança. Este status foi concedido pela sanção da lei municipal N° 11/2025.

Josinaldo Reis expressa sua profunda conexão com o bloco. "Hoje posso dizer que a minha história se confunde com a própria história do Urubu. Nem sei o que seria da minha alegria sem o Urubu Cheiroso. Vivo o Urubu o ano todo!", finalizou o organizador.

Palavras-chave

Corrida à Fantasia do Bloco Urubu Cheiroso

Carnaval 2026

Bragança
Cultura
