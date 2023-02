Bloco Apoena e Bloco do Prazer vão movimentar Belém no carnaval

A cidade está com algumas opções de carnaval para o próximo final de semana, desde o resgate dos tradicionais bailes à fantasia, como o Bloco do Prazer, como também o bloco que coloca em evidência o samba de escola de samba misturado com a música autoral paraense, o Bloco do Apoena. O Bloco do Prazer será no sábado (18), a partir das 21h, e o Bloco Apoena será no sábado (18) e domingo (19), a partir das 15h.

O Bloco Apoena, que está na sua terceira edição, esse ano traz a novidade de parceria com a Escola de Samba da Matinha, que resulta no "Carnamatinha", além dos dois dias de festa. Anderson Moura, que é um dos proprietários do Espaço Cultural Apoena e diretor cultural da Escola de Samba da Matinha, disse que a ideia é de promover uma aproximação maior com a comunidade por meio do movimento cultural.

"Essa parceria faz com que a gente fique cada vez mais perto da comunidade. A importância de se fazer o carnaval é de movimentar a cultura e proporcionar lazer e entretenimento às pessoas, já que por muito tempo a cultura da cidade era de se evadir para os interiores do estado e quem ficava por Belém acabava ficando sem opção de lazer, mas essa cultura vem mudando", explica Anderson Moura.

Nos dois dias de festa a concentração começa a partir das 15h, em frente a nova sede da Escola de Samba da Matinha, na travessa Castelo Branco. Na sequência, o público vai conferir as atrações na quadra da escola. No sábado (18), vai se apresentar o Dj Raul Bentes, Dj Roni, a Bateria Show da Escola de Samba da Matinha, a Banda Nação Ogan, Bando Mastodontes e Layse.

No domingo (19), será a vez do Dj Me Gusta, A roda de samba Fé no Batuque, o afoxé do Ita Lemi Sinavuru e a cantora Sandrinha. A entrada é gratuita. O Espaço Cultural Apoena não funcionará nos dois dias de Bloco, já que as programações serão realizadas na quadra da Matinha.

Marchinhas e Baile à Fantasia

Já o Bloco do Prazer, que está no seu segundo ano, vai ocorrer faz um resgate dos bailes carnavalescos com marchinhas e frevos. O Bloco é em comemoração ao aniversário da cantora Alba Maria, que vai completar 57 anos, e também uma forma de homenagear a cantora Gal Costa.

Alba diz que mesmo antes de Gal Costa morrer o bloco já era em homenagem à artista. “Essa música Prazer ela gravou na década de 80 e está no disco Fantasia”, explica Alba.

O Bloco faz um resgate aos bailes de carnaval com marchinhas e frevos, que marcam a memória afetiva da cantora. “As coisas vão mudando e o carnaval também. Esse bloco é retrô, ele faz um resgate aos bailes fantasias, aqui a gente incentiva que as pessoas usem sua criatividade e vá pular o carnaval com suas alegorias”, explica a artista.

No repertório, Alba vai colocar o público para dançar com os clássicos das marchinhas de carnaval, com os frevos de Moraes Moreira, de Chico Buarque, Gilberto Gil e entre outros artistas, mas também terá espaço para diversos outros blocos de músicas.

Em vários momentos do show Alba vai receber convidados especiais como João da Hora, Renata Del Pino, Adilson Alcântara, Gabi Florenzano e entre outros artistas.

“Vai ser uma festa para todos se divertirem, vai ter brega e vai ter outros gêneros musicais. O importante é se divertir. Eu venho promovendo esse bloco para comemorar meu aniversário que é no dia 18 de fevereiro, pois é uma momento de celebrar a vida e a música”, destaca Alba Maria.

A festa vai ocorrer no Dom GatroBar, a partir das 21h. Os ingressos podem ser adquiridos no local.