Artista paraense faz tributo a 'Secos e Molhados' em Belém

O artista paraense Johann Marlos se apresenta hoje, a partir das 20h, no salão de eventos do Bar Municipal. Com o show "Secos e Molhados", o artista conta com participações especiais de Alba Maria, Eloi Iglesias, Monique Lafon, João da Hora, Iara Mê e Carol Tavares.

Segundo Johann, “a ideia desse show surgiu através de um amigo. Sou uma artista drag e já me apresentei na festa da Chikita, foi quando meu amigo disse que eu precisava fazer um tributo a ‘Secos e Molhados’. Foi que eu comecei a estudar a fundo o repertório. E acabou dando certo. O público pode esperar nesse show não só as músicas mas dança. Um conjunto de artes, desenhei um figurino específico para esse evento. Os músicos também são muito especiais”, explicou.

Para o repertório, o artista explica que se baseou no álbum de estreia de “Secos e Molhados”. “Mas não se limita a isso, teremos algumas surpresas para o público. A música, assim como qualquer aspecto da arte, tem o poder da transformação, somos elevados na alma. Qualquer tipo da música, tem esse poder de estar para além do físico. Ela está diretamente relacionada ao nosso lado espiritual, nos tira da realidade que nem sempre é confortável para nós. Atingimos estados de cura, cultura e muito mais”, concluiu o artista.

Johann começou cantando no coral de uma igreja, mas foram nas noites nos bares em Belém que encontrou o seu lugar. Tudo mudou quando ele conheceu o movimento 'Noite Suja' - um coletivo de drags queens paraenses que quebram as barreiras dos padrões estabelecidos pelo próprio movimento: "Drag Sim. Barbie Nunca" - que realiza apresentações em desfiles de moda, Feiras LGBTQIA+, musicais, entre outros.

Agende-se

Johann canta “Secos e Molhados”

Data: 26/06

Hora: 20h

Local: Bar Municipal (Rua Municipalidade 1643, Belém, PA, 66050-350)