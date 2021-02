Bill reage a cantadas da cantora Anitta ‘Estou aberto a novas conversas’

Nesta quarta-feira (10), o segundo eliminado do BBB 21 foi convidado para uma entrevista e café da manhã no programa “Mais Você'', com a apresentadora Ana Maria Braga. Arcrebiano, ou como prefere ser chamado, Bill, admitiu ter ficado surpreso com as investidas da cantora Anitta.

Durante a conversa, a apresentadora mostrou um tweet feito pela funkeira onde ela dizia “eu te banco Bill!”. “Eu fiquei espantado demais, mas estou aberto a novas conversas, mas que venha saudável porque a última não foi fácil”, afirmou o ex-brother, citando o envolvimento com Karol Conká, dentro da casa.

Apesar de demonstrar interesse em conhecer melhor a cantora, Bill recusou a possibilidade de ser bancado por ela e ainda brincou: “Eu gosto de dinheiro, mas do meu. Suado”.