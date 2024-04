Biguinho Sensação grava seu primeiro DVD ao vivo em Santarém

No último sábado,27,o cantor Biguinho Sensação gravou o seu primeiro DVD, “Biguinho Sensação - Ao Vivo Em Santarém” e lotou o Parque de Exposições Alacid Nunes, em Santarém. A entrada era gratuita. O DVD conta com 14 faixas, dentre elas estão os sucessos “Meu Xodó” e “Arruma a Mala”. A gravação contou com a presença de 20 mil pessoas, que cantaram todas as músicas em uníssono com o cantor.

“Ter esse registro é a realização de um sonho que batalhei muito para alcançar. Mais do que levar música e alegria pelo Brasil, estou orgulhoso por levar também a minha origem, de uma comunidade quilombola de Santarém, para todo o país. Espero que o público receba esse trabalho com o mesmo carinho e trabalho que todos nós o fizemos”, afirmou Biguinho.

No palco, o artista se apresentou com um corpo de balé que teve coreografia assinada por Rafaella Viscardi, modelo e coreógrafa do SBT, e participação especial da cantora Raquel dos Teclados.

O projeto é um divisor de águas na trajetória musical do artista. A direção de áudio foi assinada pelo produtor musical Junior Maya, que já trabalhou com nomes como Zé Felipe, Leonardo e o projeto Amigos; e a direção de vídeo foi de André Caverna, da Caverna Filmes, responsável por trabalhos com Naiara Azevedo e Gusttavo Lima. O espetáculo teve ainda três trocas de figurino assinados pelo personal stylists Carlos Saad - que já vestiu Roberto Carlos, Bruno e Marrone e Alok.

“A história de Biguinho é muito inspiradora, ele é merecedor de tudo que está conquistando e temos orgulho de estar construindo essa história!”, declara o empresário do artista, Mario da Princesa.

Biguinho Sensação é o nome artístico de Arlan Pinto dos Santos, que foi criado no Quilombo do Bom Jardim, em Santarém. Aos 30 anos, ele exalta por meio de seu trabalho o amor pela música. Atualmente, ele tem 2 milhões de fãs que o acompanham nas redes.

O nome "Biguinho Sensação" surgiu na infância do cantor. Arlan recebeu o apelido carinhoso de “Big” e logo sua irmã adaptou para "Biguinho", nome que acabou se enraizando em sua identidade. Quando decidiu embarcar em sua carreira musical, Arlan combinou seu apelido com a palavra "Sensação" para passar a energia que ele desejava transmitir em suas apresentações.

O ambiente em que Arlan foi criado era repleto de música, com legado transmitido por seus avós, especialmente através da influência de seu pai, um entusiasta da música e líder comunitário. Os eventos organizados por ele tornaram-se vitrines para o talento de Biguinho, que logo se tornou uma figura querida entre os moradores locais.

O artista encanta traz ao público canções autorais. Seus sucessos, como "Arruma a Mala", "Meu Xodó" e "Cadê Você Que Ninguém Vê", refletem temas universais como amor, esperança e superação. Atualmente, ele tem mais de 1 milhão de seguidores em suas redes sociais e mais de 1,5 milhões de ouvintes mensais no Spotify.