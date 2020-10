Biel é processado e pode receber intimação em 'A Fazenda'

Confinado em “A Fazenda”, Biel está sendo processado pela empresa Too Seguros por conta da locação de um imóvel em Mogi das Cruzes (SP). A empresa pediu para que a citação judicial fosse encaminhada para o Sítio Toca do Tuim, em Itapecerica da Serra (SP), onde o cantor participa do reality.

No processo, que corre na 4ª Vara Cível do município, a empresa cobra R$ 22.410,00 de Biel. A ação foi registrada na última sexta-feira (16).

O juiz Carlos Eduardo Xavier Brito ressaltou na decisão que fica, a partir de segunda-feira (19), “advertida do prazo de 15 dias para apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial”.

De acordo com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o processo está em fase de conhecimento e ainda não há recursos ou execuções de sentenças.

A assessoria do cantor disse não estar ciente de “nenhum caso relacionado com a Too Seguros” e que Biel não foi “citado, intimado ou cobrado”. “Ele tem residência fixa e se há algo, é aqui em Lorena (SP) que tem que ser citado”, afirmou a assessoria.