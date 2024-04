Bianca Comparato, ex de Alice Braga, assume namoro com estilista Rafaella Caniello

A atriz Bianca Comparato assumiu namoro com a estilista Rafaella Caniello nas redes sociais, após boatos sobre o relacionamento. A designer fez uma declaração no Instagram nesta quarta-feira (24/04), que a Bianca compartilhou e respondeu. Bianca estava solteira desde novembro, quando terminou o relacionamento de sete anos com a também atriz Alice Braga.

"Dia 24 é um dos nossos tantos dias. Infinitos sejam eles com você", escreveu Rafaella, marcando o perfil de Bianca. "Infinitos sejam. Você é meu caminho", comentou a atriz na publicação. O casal aparece grudadinho na primeira foto do carrossel. Já no segundo registro, a atriz é filmada pela namorada enquanto dirige.

As duas viajaram juntas em Los Angeles, em fevereiro deste ano, quando Bianca gravou a participação na série Grey's Anatomy. A partir deste mês, após viagem com amigos para Paraty, elas passaram a aparecer juntas mais frequentemente.