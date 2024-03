Atriz brasileira grava episódio na 10ª temporada de Grey's Anatomy

A atriz Bianca Comparato confirmou que estará no terceiro episódio da 20ª temporada de Grey's Anatomy. O episódio vai ao ar nesta quinta-feira (28).

Bianca interpretará a brasileira Maria Flor que será atendida no famoso Hospital Memorial Grey Sloan.

"É uma série muito icônica, eu via na minha adolescência, a quantidade de atores que já passou por lá, tem todo um elenco incrível e eu sempre fui muito fã da Sandra Oh", diz ela, sobre a atriz que, por várias temporadas, interpretou a dra. Cristina Yang.

A brasileira disse que o convite rolou no final do ano passado: "Eles tinham essa personagem brasileira e eu gravei em janeiro. Agora, estou aqui em Los Angeles e na quinta-feira vou ver o episódio junto com o elenco".

"O mais legal de participar foi sentir que pude contribuir para abrir ainda mais caminhos para colegas, atores brasileiros, e representar nossa cultura e nosso país", disse ela.

O brasileiro Beto Skub é um dos roteiristas da série, ele foi só elogios para a artista: "Eu sempre fui muito fã da Bianca! Quando a conheci numa festa, disse a ela que adoraria trabalhar com ela um dia!".

Bianca volta ao Brasil no começo de abril, com vários projetos engatilhados e confessa a vontade de voltar a atuar em novelas. "Ia amar fazer o remake de Vale Tudo", entrega.