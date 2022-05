Belo e Gracyanne são condenados na Justiça por falta de pagamento em hospital; entenda

A Justiça do Rio de Janeiro condenou Belo e Gracyanne Barbosa por falta de pagamento de um procedimento cirúrgico da influenciadora realizado no Hospital São Camilo. A ação foi movida pela empresa após o não cumprimento do acordo de prestação de serviços.

VEJA MAIS

O contrato foi assinado no dia 23 de dezembro de 2018, e se referia a uma internação de Gracyanne para realizar um procedimento. Os custos somam cerca de R$ 2.550,78.

De acordo com o Hospital, a parte hospitalar foi cumprida. Eles afirmam que tentaram contato com o casal para resolver de forma amigável, mas não foram atendidos.

Dado o rumo que chegou a história, a Justiça do Rio condenou Belo e Gracyanne a quitar as dívidas do Hospital, que com juros e correção monetária já chega ao total de R$ 2.959,22. Segundo informações do site Em Off, o casal não apresentou contestação para as acusações, e não foram encontrados no endereço informado.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)