Gracyanne Barbosa exibe resultado de bronzeamento e quase mostra demais

Dona de um perfil que reúne quase 10 milhões de seguidores no Instagram, Gracyanne Barbosa está sempre interagindo com seus fãs e compartilhando sua rotina diária de exercícios para manutenção do condicionamento físico, dos cuidados com a beleza e também detalhes de seu dia a dia ao lado do marido, o cantor Belo, e dos pets, bem como sua agenda de eventos.

No último sábado (30), a musa fitness usou os Stories para mostrar o resultado de mais uma sessão de bronzeamento feito com as famosas tiras adesivas, que substituem o biquíni e deixam as "marquinhas" mais definidas. Depois de exibir como havia ficado o procedimento na parte superior, dos seios, Gracyanne também mostrou a marquinha da parte de baixo, sobre a barriga trincada e, por pouco, não expôs demais as partes íntimas.

Mas tudo, enfim, foi salvo pelo efeito boomerang, que sempre deixa os fãs com gostinho de quero mais.