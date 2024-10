Belém recebe nesta quarta-feira (9) Dira Paes para bate-papo sobre o longa ‘Pasárgada’, saiba mais

Belém do Pará recebe a conterrânea, atriz e diretora do longa “Pasárgada”, Dira Paes, para uma sessão-debate sobre as experiências retratadas na obra. O evento ocorrerá nesta quarta-feira (9), às 19h, no Centur, e terá mediação da cineasta paraense Jorane Castro.

Os ingressos poderão ser adquiridos uma hora antes do início da sessão, diretamente na bilheteria do cinema. Para esta sessão com a presença da atriz, será limitada a venda de um ingresso por pessoa. A capacidade da sala é de 98 lugares.

Sobre o longa

O filme Pasárgada estreou no 52º Festival de Cinema de Gramado, vencendo o prêmio de Melhor Desenho de Som (para Beto Ferraz). O longa conta a história de Irene, “uma ornitóloga, solitária em seus 50 anos, que, durante seu projeto de pesquisa no meio da floresta, redescobre sua tropicalidade após conhecer Manuel, um jovem guia que fala a língua dos pássaros e revisita seus dilemas como mulher, mãe e profissional”, diz a sinopse oficial.

Serviço

Sessão + debate Pasárgada

Dia: 9 de outubro | Quarta-feira

Hora: 19h

Local: Cine Líbero Luxardo | Avenida Gentil Bittencourt, 650 | (Fundação Cultural do Pará) - Nazaré - Belém/Pará

Ingresso: Inteira: R$ 12,00 | Meia: R$ 6,00

Será permitida a venda de 1 ingresso por pessoa

Pagamento: Dinheiro, Pix, cartões de débito e crédito

A bilheteria abre uma hora antes das sessões | Lotação: 98 lugares

É proibido o consumo de alimentos e bebidas na sala de exibição.