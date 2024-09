Belém recebe Festival Mundial do Hot Dog

Belém vai receber neste final de semana o Festival Mundial do Hot Dog, que reunirá diversos estandes de hot dog, além de cervejarias e música ao vivo. O evento será realizado neste sábado (28), a partir das 18h, no Studio Pub, localizado na Presidente Pernambuco, no bairro de Batista Campos. A entrada para o festival é gratuita, mas o acesso aos shows custa R$ 25, com ingressos disponíveis no site Sympla ou na bilheteria do Studio Pub.

Entre as atrações musicais, o festival contará com a participação das bandas covers: Coldplay Cover, MTV Hits e Oasis Cover. O público também terá a oportunidade de fazer uma flash tattoo no local.

O Dia Mundial do Hot Dog é comemorado em 9 de setembro. O hot dog, ou cachorro-quente, é um dos sanduíches mais populares e consumidos no mundo. Sua origem possui três versões, mas a mais aceita é que ele tenha sido criado em 1852 por um açougueiro de Frankfurt, na Alemanha, que nomeou as salsichas em homenagem ao seu cão. Por volta de 1880, o restaurateur Charles Feltman trouxe a salsicha alemã para a América do Norte, dando origem ao hot dog como o conhecemos hoje.