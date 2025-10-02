Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Belém recebe exposição 'Amazônia' de Sebastião Salgado

Mostra reúne 350 fotos e sete vídeos sobre o bioma e ficará em cartaz no Museu das Amazônias até fevereiro de 2026

Eduardo Rocha
fonte

Trabalho de Sebastião Salgado sobre os indígenas da etnia Suruwahá na Amazônia (Foto: Sebastião Salgado)

O fotógrafo mineiro Sebastião Salgado (1944-2025) dedicou décadas de sua carreira à Amazônia. Registrou o bioma em imagens de rara beleza e utilizou sua voz para alertar o mundo sobre os riscos de destruição da maior floresta tropical do planeta. Desde os anos 1980, produziu fotografias que revelam a flora, a fauna e, sobretudo, a vida dos povos que habitam a região.

Parte desse legado está reunido na mostra “Amazônia”, composta por 350 fotos e sete vídeos, que será aberta neste sábado (4), às 10h, no Museu das Amazônias, no Armazém A4 do Porto Futuro II, em Belém. É a primeira vez que a exposição, que circula pelo mundo desde 2021, é apresentada no solo amazônico, com destaque para falas de lideranças indígenas.

A iniciativa conta com patrocínio Global Master da Zurich Seguros, patrocínio Master do BNDES e do Fundo Amazônia e patrocínio Ouro do Itaú. A produção é da Maré Produções, com apoio do Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG) e parceria do Museu Goeldi, do Museu das Amazônias e do Governo do Pará. A realização é do Ministério do Turismo e Esporte, do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, do Ministério da Cultura e do Governo Federal.

image Em coletiva, dirigentes de instituições envolvidas no projeto de Sebastião Salgado ´para Belém (Foto: Amarílis Marisa)

Exposição no coração da Amazônia

Durante coletiva realizada nesta quinta-feira (2), o cineasta Juliano Salgado, filho de Sebastião e presidente do Instituto Terra,, destacou que a mostra era um sonho de seu pai e de Lélia Wanick, companheira e curadora da exposição. “Sonhavam em lançar a ‘Amazônia’ no coração da cultura amazônica, onde ela vibra e pode ser melhor compreendida”, afirmou.

image Juliano Salgado: importância da Amazônia para o planeta (Foto: Amarílis Marisa)

A mostra já foi vista por cerca de 2,5 milhões de pessoas em diversos países. Em Belém, ocupa 950 metros quadrados do Museu das Amazônias. “O fotógrafo tinha como intenção trazer a exposição para a região no ano da COP 30, em Belém”, lembrou Ricardo Piquet, CEO do IDG. Sebastião Salgado morreu em 23 de maio de 2025, aos 81 anos.

Fotos em preto e branco e vozes indígenas

As imagens da mostra são em preto e branco, o que, segundo Juliano, permite ao público uma percepção mais profunda das nuances da vida amazônica. Ele ressaltou que a região abriga cerca de 16 mil espécies de árvores e que a preservação depende, sobretudo, dos territórios indígenas.

image Museu das Amazônias abre ao público com a mostra 'Amazônia', de Sebastião Salgado (Foto: Amarílis Marisa)

Juliano também destacou a importância da floresta para o ciclo da água: “As árvores amazônicas produzem os chamados rios voadores, que levam umidade para o restante do país. A Amazônia não é apenas o pulmão do planeta, é também o coração do Brasil”.

Importância cultural e ambiental

A secretária de Cultura do Pará, Ursula Vidal, ressaltou que receber a exposição é uma honra para o Estado. “Sebastião chama a atenção para os riscos de vida dos povos originários e para a fragilidade desse bioma”, disse. A mostra pode ser conferida até fevereiro de 2026.

image Mostra poderá ser conferida até fevereiro de 2026 (Foto: Amarílis Marisa)

O representante do BNDES, Márcio Meira, observou que a obra de Salgado revela a pluralidade social, cultural e biológica da Amazônia. Já Sofia Fan, do Itaú Cultural, destacou que a mostra chega em um momento crucial, às vésperas da COP 30: “A humanidade precisa de arte”.

Serviço

  • Exposição: “Amazônia”, de Sebastião Salgado
  • Abertura: sábado (4), às 10h
  • Local: Museu das Amazônias, Armazém A4 do Porto Futuro II, Belém
  • Visitação: até fevereiro de 2026
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura

exposição 'amazônia' do fotógrafo sebastião salgado
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Aos 82 anos, Milton Nascimento é diagnosticado com demência

A família do artista começou a suspeitar de algum quadro clínico ainda no primeiro semestre de 2025

02.10.25 9h02

CULTURA

Espetáculo ‘Elementar’ mistura ritmos amazônicos e consciência ambiental no palco do SESI

Show traz experimentação com canos de PVC, sementes, panelas e outros materiais reaproveitados. Ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla

02.10.25 8h00

EMOÇÃO

Fafá de Belém relata experiência com imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré: 'Ao meu encontro'

Cantora contou que passeio com amigos terminou em surpesa dentro da Igreja de Santo Alexandre; veja o vídeo

01.10.25 23h07

CONFIRMOU

'Ensaios da Anitta' já tem data para ser realizado em Belém; confira

Além de Belém, o "Ensaios da Anitta" costuma passar por outras capitais como Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Fortaleza

01.10.25 12h47

MAIS LIDAS EM CULTURA

TEM PRA TODO MUNDO

Andressa Urach faz vídeo e anuncia conteúdo adulto com o filho, o pai, a irmã, o ex e amigos

Na última segunda-feira (29), a ex-A Fazenda voltou a chocar a internet com o seu novo material

02.10.25 14h07

CULTURA

Aos 82 anos, Milton Nascimento é diagnosticado com demência

A família do artista começou a suspeitar de algum quadro clínico ainda no primeiro semestre de 2025

02.10.25 9h02

SESSÃO DA TARDE

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (02/10)?

O filme "Os Inventores" vai ao ar logo após novela "A Viagem”, na TV Globo

02.10.25 11h00

CULTURA

Espetáculo ‘Elementar’ mistura ritmos amazônicos e consciência ambiental no palco do SESI

Show traz experimentação com canos de PVC, sementes, panelas e outros materiais reaproveitados. Ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla

02.10.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda