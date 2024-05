Belém recebe evento SamBoulevard; a primeira edição traz samba e comida ao Boulevard da Gastronomia

Sambistas e uma roda de samba, em Belém, com seis atrações e cerca de 18 microempreendedores do segmento da alimentação vão garantir a primeira edição do SamBoulevard, nesta sexta-feira, 17. O evento é organizado pela Prefeitura de Belém, por meio da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (Codem), e busca fomentar a valorização do turismo gastronômico e do samba na cidade, no mais novo espaço de lazer de Belém e recém-inaugurado, o Boulevard da Gastronomia, localizado no bairro da Campina, no centro histórico da cidade.

Pagode das Meninas, grupo de samba Fé no Batuque e a bateria da escola de samba Bole Bole são algumas das atrações da primeira edição do SamBoulevard, que inicia às 17h e segue até 00h com entrada franca. Food trucks e boieiros da Feira do Açaí garantem a gastronomia do evento.