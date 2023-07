Roda de Samba agita as quintas-feiras de julho em Belém

Os amantes do samba vão contar com uma programação especial no mês das férias em Belém. O evento “Trapichar” reúne todas as quintas-feiras de julho para celebrar o verão amazônico no melhor clima de boas energias. A programação inaugura nesta quinta-feira (6), a partir das 17h, no trapiche da Maloca das Amazonas, no bairro da Cidade Velha, em Belém. Dentre as atrações confirmadas estão a Banda do Bloco e Roda de Samba Fé no Batuque, além da participação de Ruann Lins e DJ Estamyna.

O músico, Geraldo Nogueira, da Roda de Samba Fé no Batuque, promete muito samba e brasilidades para o público presente. “Será um clima gostoso e tropical de pôr do sol. A Roda de Samba Fé no Batuque estará presente com seus ijexás e suas batucadas, a Banda do Bloco vai apresentar um repertório especial, além de nossos convidados, que irão esquentar ainda mais o verão amazônico”, garantiu.

Já a Banda do Bloco, promete entregar ao público um show dançante, apresentando um repertório baseado na brasilidade, com clássicos da MPB, releituras e novas roupagens de músicas que marcam gerações, além de músicas autorais. A vocalista do grupo, Larissa Leite, adianta: “O verão chegou e a Banda do Bloco e o Fé no Batuque convidam vocês a ‘trapichar’ em todas as quintas de julho, lá no Maloca das Amazonas, no pôr do sol e com muita cerveja gelada. Bora ‘traprichar’”. A programação abre com o cantor Ruann Lins, na voz e violão, e discotecagem da DJ Estamyna. Os ingressos custam R$ 10 até quarta (5) e R$ 15 até às 19h da quinta (6).

Banda do Bloco se prepara para agitar as quintas de julho em Belém (Divulgação)

A marca da Roda de Samba Fé no Batuque é uma imagem de São Jorge e Zé Pilintra no centro da mesa com toalha branca e incenso. Em volta dela, os músicos, com seus instrumentos, resgatam grandes sucessos do samba de raiz, além de músicas autorais.

Agende-se

Data: 06/07

Hora: a partir das 17h

Ingressos: antecipada via pix (91981999359), a R$10 até quarta-feira (5). Na quinta (6), a venda de ingressos na bilheteria será a R$15 até 19h; após esse horário, a R$20.

Local: Maloca das Amazonas. Rua Carneiro da Rocha (ao lado do Mangal das Garças) - bairro da Cidade Velha

Mais informações: 91 98124-1363

