Belém recebe evento que destaca a música cametaense

Disseminar a cultura e os artistas cametaenses são os principais objetivos do “Fest Cametá”, evento que terá a primeira edição neste sábado, 26, em Belém. Para a estreia, o evento traz artistas consagrados que representam o município. A banda Caferana Top, o músico e compositor Kim Marques e o saxofonista Rafael Sanches se apresentam no evento, que começa a partir das 21h30 na Casa Samba. A festa terá ainda a discotecagem do DJ Márcio Lins.

"Eu já venho pensando nesse projeto tem um tempo. Cametá é um pouco esquecida, mas é rica em talentos. Então resolvi começar a trazer para a nossa capital esses artistas para que eles sejam vistos. A ideia é realizar o evento uma vez ao mês, pois são muitos artistas de lá que querem essa oportunidade”, explicou a produtora cultural e idealizadora do projeto, Ciane de Moraes.

Referência na música Brega paraense, o cantor e compositor Kim Marques estará presente na primeira edição. Apesar de morar em Belém há bastante tempo, ele sempre faz referência ao município onde nasceu.

Quem também marca presença é a Caferana Top, banda de tradição familiar, que é sucesso há gerações no Pará. Natural de Cametá, no nordeste paraense, a Caferana tem em seu repertório muito Brega, como o hit "Rainha da Festa" e as marchinhas de carnaval, que são a verdadeira assinatura de uma banda natural de Cametá.

“Sempre buscamos fazer com que todos os nossos shows sejam tão especiais quanto o primeiro, por que o público que nos acompanha e nos dá o gás que precisamos para seguir em frente, merece sempre um evento da melhor qualidade possível, sei que vai ser muito lindo, esperamos por todos lá, comenta Thamires Nascimento, vocalista do grupo.

Tradição musical - Foi em 1914 que surgiu a “Banda Pátria Amada”, na região no Pacuí, interior de Cametá. No ano seguinte, em um dos ensaios, um dos seus integrantes, o mestre Satiro, apresentou aos demais integrantes uma novidade: inspirada em um instrumento semelhante a uma flauta só que feito a partir da madeira de uma árvore típica da região: a Caferana. A novidade atraiu a curiosidade e as brincadeiras dos demais colegas da banda e daquele dia em diante a Banda Pátria Amada ganhou um novo nome: Caferana.

O novo estilo fez muito sucesso e a banda ficou famosa pelo som de sua inconfundível “metaleira” (sonoridade dos instrumentos metálicos de sopro). De 1945 a 1960, a banda se destacou por fazer um som eclético, que era um diferencial na época. Com o passar dos anos, foram surgindo diversas bandas oriundas e conectadas à Caferana: as bandas Caferana Melodia, Caferana Harmonia, e agora a banda Caferana Top, com sua nomenclatura que antes se chamava Caferana Pop.

Mantendo a identidade original, a atual formação da banda tem Vivi Alves, Thamires Nascimento e Breno Louzada nos vocais; nos metais tem os músicos: Anildo Viana no som contagiante do sax, no trombone tem Arielson e no trompete quem assume é Nei; já no baixo temos Heberton Viana (Gato); na guitarra Robson Viana, na bateria Maykinho; na percussão Vicente e nos teclados Deninho.

No "Cametá Fest" , o público vai poder conhecer essa que é uma das mais tradicionais bandas paraenses e seu repertório que faz um passeio musical pela música popular do Estado.

Agende-se

“Fest Cametá” - edição Belém

Data: 26/03

Hora: 21h30

Atrações: Kim Marques, Banda Caferana Top, saxofonista Rafael Sanches e DJ Márcio Lins

Local: Casa Samba Belém (Av Tamandaré esq, R. Dr. Assis - Cidade Velha, Belém – PA)