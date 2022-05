Belém do Pará comemora o Dia Nacional do Reggae com música

Hoje, dia 11 de maio, é comemorado o Dia Nacional do Reggae, gênero musical que mais do que música, é um movimento que passa pela crítica social, debate desigualdade, preconceito, fome e outros problemas sociais além da difusão da religião Rastafári. A data foi escolhida em homenagem a Bob Marley, maior ícone do gênero musical jamaicano e uma das maiores personalidades negras do mundo, que faleceu em 11 de maio de 1981.

Para comemorar a data, haverá uma grande programação em Belém nos dias 11 e 12 de maio. O Projeto Sons de Marley reúne na sede da Grande Família (Av. Curuçá, 744) as bandas Hibrida, Priscila Morenno, Seven Jr., Suavemente Sounds, Flaviano Ramos, Flavio Coimbra, More Fyah, Lady Dri, Tio Chico, Tropical Reggae e mais DJ Vitor Pedra. A programação gratuita começa às 16 horas.

“O Bob Marley é o maior símbolo da luta contra a opressão e as injustiças sociais. A música dele, apesar de ter sido escrita há um bom tempo, está mais viva que nunca hoje, conta muito sobre a história dos povos africanos, além de ser um dos maiores construtores da paz no Mundo de guerra que vivemos hoje”, enfatiza o DJ Vitor Pedra.

No domingo, 15, será realizada a 25ª edição do Tributo a Bob Marley no Insano Marina Club. Realizado pela Associação Paraense da Cultura Reggae, o festival vai reunir mais de 50 atrações entre bandas, DJs, movimentos, Equipe e Colecionadores de vinil. Entre as atrações, estão as bandas Aroma Verde, Floramor, Jahmarock, de Vigia), Priscila Morenno, Kaya Fyah e Adrianinho Yemanjah.

O evento começou na Praça da República sendo realizado pela AMOR (Associação Movimentos Reggae) Belém-Ananindeua. Depois, passou para a Praça Waldemar Henrique e até antes da pandemia, o evento era realizado no extinto Cidade Folia. Agora, retoma presencialmente para vacinados no Insano Marina Club .

Solidariedade – Para dar continuidade ao legado de Bob Marley, que completa 41 anos em memória, a ACP REGGAE volta a realizar um grande festival com arrecadação de alimentos. Ao longo de sua realização, o evento já arrecadou toneladas de alimentos para várias. A ideia desta edição é arrecadar alimentos para serem doados a famílias atingidas pela pandemia.

Agende-se

Festival Sons de Marley

Quando: Dias 11 e 12 de maio a partir das 16 horas

Onde: Sede carnavalesca Grande Família (AV. Curuçá, 744)

Atrações: bandas Híbrida, Priscila Morenno, Seven Jr., Suavemente Sounds, Flaviano Ramos, Flavio Coimbra, More Fyah, Lady Dri, Tio Chico, Tropical Reggae e mais DJ Vitor Pedra

25º Tributo a Bob Marley 2022

Quando: 15 de maio a partir das 10 horas

Onde: Insano Marina Club. (Rua São Boaventura, 268, final da Tamandaré Cidade Velha)

Ingresso: R$10 + 1kg alimento não-perecível.

Atrações: mais de 50 atrações divididas entre palco principal, tenda Vinil, tenda DJ e tenda Radiola.