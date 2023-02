Belém Cidade Gastronômica: confira o quarto episódio com a receita de ‘Delícia de Cupuaçu’

Hoje, 9, estreia o 4º episódio da série Belém Cidade Gastronômica, apresentando a receita "Delícia de Cupuaçu", da professora e Chef de Cozinha Lorena Furtado Falcão, com execução da egressa do curso de gastronomia e Chef de cozinha Rose Moraes. O programa é realizado pelo Grupo Liberal, com parceria da Unam e da Prefeitura de Belém. A apresentação é feita pelo influenciador Prix Chemical.

Rose Moraes é formada em educação física e em gastronomia e também atua com eventos. A egressa do curso da Unama contou que recebeu o convite da professora Lorena Falcão com alegria. "[Ela] me ligou convidando a fazer parte do programa com ela. Onde eu criaria uma receita regional, ela falaria sobre os insumos e eu executaria a receita .É sempre maravilhoso trabalhar com ela, pois além de professora tornou-se amiga", destacou a parceria das duas.

Para a chef de cozinha, a receita valoriza os insumos do Pará e é de fácil acesso a população. "A receita traz a cara do Pará, pois nada mais paraense do que o cupuaçu, castanha do Pará, trabalhados de forma elegante, valorizando os insumos, misturando sabores e trazendo um resultado maravilhoso que é a receita", disse.

Fazer a receita do doce relembrou a sua infância, pois sempre esteve na cozinha com os familiares. Ela contou que a família tem uma relação especial com a comida. "Sempre estive dentro de uma cozinha, desde a época de minha avó e madrinha, que eram mãos de fada para doces. Isso sempre me encantou e elas sempre me deixaram participar, fazendo com que minha vida toda me trouxesse a curiosidade pela cozinha. Em 2018 com a chegada da minha neta, comecei alguns cursos voltados à gastronomia, e o encanto se deu mais ainda", pontuou.

"Foi quando ingressei na universidade da Amazônia em 2019 no curso de gastronomia, me formando em 2021, com muitos conhecimentos e técnicas novos, que levo na vida profissional como gastrônoma que atuo hoje", concluiu.

A professora Lorena Falcão é nutricionista e gastróloga. Sua área de atuação é a alimentação para pessoas com necessidades alimentares especiais, bem como gastronomia funcional e vegetariana, diz. Sobre os insumos, a professora destaca os potenciais de cada um deles. "As oleaginosas como castanhas e amêndoas, que em particular possuem alto potencial nutricional frente à manutenção da saúde e prevenção de doenças e melhora do estado geral. Quanto às propriedades funcionais dos alimentos, é de suma importância falarmos sobre a inclusão de fibras alimentares, vitamina e minerais antioxidantes (Vit. A, C e E, zinco e selênio), pois podemos acessar amplamente na natureza e promover seu uso consciente no dia-a-dia", falou.

E continuou explicando a importância do alimento regional, que pode ser usado em um doce, como na receita. "O uso das castanhas e do cupuaçu enquanto alimentos regionais amazônicos merecem destaque dentro da gastronomia nacional. Em virtude da acidez marcante do cupuaçu, bem como sua versatilidade na confecção de geleias, sucos e licores, este fruto contribui na construção de um sistema imunológico forte, pois fornece vitamina C em alta biodisponibilidade, contribuindo assim no combate de radicais livres", finalizou.

Lorena convidou o público a assistir ao episódio novo da série Belém Cidade Gastronômica. “Gostaríamos de convidar a todos para acompanhar esse episódio delicioso com a Delícia de Cupuaçu! Pensamos em cada detalhe! Tenho certeza que essa receita já fará parte de muitas reuniões em volta da mesa!", finalizou.

Confira o preparo da "Delícia de Cupuaçu"

Ingredientes:



200g de manteiga

1kg de açúcar

5 ovos

200ml de leite líquido

500g de farinha de trigo

10g de fermento químico

Baunilha extrato (vidro pequeno)

1kg de cupuaçu

2 caixas de leite condensado

2 caixas de creme de leite

100g de leite em pó

100g de castanha do Pará

Modo de preparo

1. Doce de cupuaçu

Misturar todos os ingredientes em uma panela e levar ao fogo , até formar uma geleia .

2. Bolo

Bater manteiga e açúcar , depois acrescentar os ovos , a pasta de baunilha , nesse caso usamos semente de cumaru ,depois o leite e por último os secos (trigo , fermento ).

Untar uma forma , colocar a massa e levar ao forno por 180 graus por mais ou menos 40 minutos .

Depois de pronto esfarelar esse bolo para intercalar na montagem .

3 . Doce de leite pode ser pronto ou caseiro

4. Crumble de castanha

Triturar as castanhas , misturar com os outros ingredientes .

Levar ao forno , mexendo de vez em quando até virar uma farofinha crocante .

5. Creme de cupuaçu

Bater a poupa de cupuaçu com os outros ingredientes no liquidificador , formando um creme bem homogêneo.

Montagem

Em uma taça grande , começar pelo bolo , depois o creme de cupuaçu , doce de leite , um pouco do crumble , repetir as camadas , e para finalizar colocar o doce de cupuaçu e crumble .