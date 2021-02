Viih Tube reclama de costume de Lumena de 'militar errado'

A terça-feira (9) foi de conversa entre os participantes do “Big Brother Brasil 21”. Lumena e Viih Tube conversaram sobre o que havia sido dito na dinâmica do grupo realizada no dia anterior. A youtuber desabafou dizendo que a baiana tem o costume de “militar errado”.

“Ontem [segunda-feira] eu senti que rolou uma energia entre os nossos comentários, e eu acho que seria importante a gente conversar sobre”, começou Lumena. “Ficou bem visível uma troca esquisita, mas já imaginava que isso ia acontecer. Quando acabou, eu fiquei: ‘Nossa acabou tudo, acabou amizade’, aí depois eu fui sentindo que não, e que é só momentos diferentes e opiniões diferentes”, respondeu Vitória.

Lumena e Viih Tube conversam sobre militância. pic.twitter.com/ThJz81JaqJ — Hey, you! (@arquivovideo) February 10, 2021

Lumena seguiu com sua defesa: “Eu senti que você foi um pouco hipócrita comigo, quando a gente foi conversar ali, você disse que eu tava ouvindo só a opinião da pessoa branca e não tava ouvindo a Karol. Só que ao mesmo tempo você só tinha ouvido a Karol. Da mesma forma que você só tinha ouvido uma pessoa, eu também”.

Lumena e Viih Tube conversam sobre militância 2. pic.twitter.com/U554R2M0no — Hey, you! (@arquivovideo) February 10, 2021

A youtuber citou um papo com Camilla de Lucas, que é uma mulher negra, e concluiu que a situação não era por uma questão racial. Ela chegou à conclusão de que a causa da confusão foi o boato inventado por Karol. “E naquele momento a Carla quem sofreu o boato, foi envolvida numa história que não tinha a ver com ela. Pra mim, foi uma militância errada porque entrou uma questão muito importante em um momento que não cabia. Eu sei que não sou preta, não tenho esse poder de fala. Mas era um momento que não precisava falar desse assunto”, completou.