Viih Tube percebe aproximação de Carla Diaz com Julliete

Viih Tube começou a perceber a aproximação de Carla Diaz, que voltou de um paredão falso, com a paraibana Juliette. A youtuber discordou de Sarah que estaria percebendo que a atriz não estaria olhando no olho da advogada. "Eu achei muito o contrário. É uma das pessoas que ela [Carla Diaz] mais está reagindo e ajudando e levando a sério é a Juliette. Eu acho que ela não está olhando no nosso olho", disse Viih.

Gilberto e Rodolfo concordou com Viih Tube. Sarah ficou pensativa. "Eu senti que ela foi leve comigo", comentou o sertanejo Rodolfo. Os brothers comentaram que Carla Diaz ficou mais magoada com os três do que com Rodolfo. "É porque eu acho que ela achava que nós três éramos próximos dela. Então ela fica mais magoada com a gente. É normal", comentou Sarah.