Viih Tube diz que relação com Juliette está mais exaustiva

Viih Tube comentou com João Luiz que a relação com Juliette está estremecida no BBB 21. Na Cozinha do VIP, a sister desabafou com o brother. "O que eu fico triste com a minha relação com a Ju é que cada vez fica mais exaustivo, eu fico mais cansada de tentar ser amiga, de tentar ajudar. Aí eu acabo me afastando para evitar que eu fique mais magoada, que piore. Para evitar que eu sinta o que eu senti numa época que a gente brigou feio. Não quero que isso aconteça", diz a youtuber.

O professor entende o desabafo. "Acho que ela vai entrar num momento de tentar agora". Vitória continua falando. "Quero estar aqui para quando ela precisar. Não vou abandonar ela, mas também não posso me sentir mal, sabe?".

João Luiz aconselha a sister a não se atrapalhar por isso. "Não posso me sentir mal por estar feliz. E eu estava, de verdade. Mal por estar me sentindo bem", confidencia Viih. O brother conclui. "Por causa da relação com a Thaís, né?"