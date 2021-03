Viih Tube chora e diz que errou com Juliette e Carla Diaz: 'Me sentindo um lixo'

O paredão falso já mostra mudanças no comportamento dos confinados no “Big Brother Brasil 21”. Após a volta de Carla Diaz à casa, Viih Tube se mostrou bastante abalada e preocupada com suas atitudes com a sister. A influencer ainda tentou se desculpar, mas recebeu uma invertida da atriz. Até suas atitudes com Juliette foram questionadas.

No quarto cordel, Viih e Sarah se uniram para especular o que Carla viu enquanto estava no Quarto Secreto. “Ai, Sarah”, murmurou a influencer. “Eu sei”, respondeu a brasiliense. Juliette, que assistiu à cena, não segurou a risada ao ver a reação das amigas. “Eu vou rir, desculpa”, disse.

“Sarah, eu chamei ela [Carla] de chatinha”, relembrou Viih, arrependida. “Eu chamei ela de várias coisas, falei que ela se fazia de [inaudível]. A gente sabe o que a gente falou e o pior é que a gente falou das mesmas coisas. Tá tudo errado”, completou Sarah. “Eu tô mal por não ter te valorizado e não ter sido justa com você”, completou a influencer.

Viih chora e se desculpa com Juliette - 1 pic.twitter.com/UvCJEiVDos — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) March 11, 2021

Viih também reconheceu suas falhas na amizade com Juliette. “Estou mal por você sempre ter estado ali pra mim e eu não estava ali pra você”, disse ela, enquanto chorava. “Relaxe. Eu não tô aqui?”, respondeu a paraibana. “Estou muito mal, Ju. Muito mal. Eu não estive [aí pra você]”, insistiu a loira.

A preocupação até soltou o intestino da youtuber. “Estou me sentindo um lixo. Gente, eu fiz cocô!”, anunciou Viih. “Aqui?”, perguntou Juliette, assustada. “Agora? Você cagou nas calças?”, completou Pocah. Felizmente, a loira contou que apenas tinha conseguido ir ao banheiro.