Única trans da história do ‘BBB’ critica falta de representatividade no programa

Ariadna Arantes, ex participante do “BBB11”, foi às redes sociais criticar a ausência de mulheres e homens transexuais no programa. Em uma publicação do Instagram, logo após o anúncio dos 20 confinados, a maquiadora não escondeu a sua frustração por ainda ser a única mulher transexual da história do Big Brother Brasil.

“21 edições do @bbb e eu continuo sendo a única [trans] na história do programa. Que pena", escreveu.

Ariadna participou da 11ª edição do "BBB", mas acabou sendo a primeira eliminada.