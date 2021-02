Tiago Leifert ignora Karol Conká e ela reclama: ‘Todo mundo pode falar, menos eu’

O "jogo da discórdia" desta segunda-feira (1º) rendeu. Durante a exibição ao vivo do “BBB21”, inconformada com as atitudes de Lucas Penteado, Karol Conká pediu para explicar suas atitudes com relação ao ator, enquanto Juliette, que teve oito votos da casa como uma canceladora, também queria dar sua opinião sobre ser a segunda mais escolhida.

O apresentador Tiago Leifert deixou a advogada falar e não deu espaço para a intérprete de “Tombei”. Chateada, a cantora questionou o porquê ela não podia falar. O apresentador ignorou e disse: "Juliette". Karol insistiu: "Eu gostaria de falar uma coisa", mas Tiago fingiu não escutar e pediu para Juliette falar.

A cantora então reclamou: "Todo mundo pode falar, menos eu".