Tiago Leifert dá 'patada' em Fiuk e brother reclama: 'Não precisa ser grosso'

Enquanto os participantes estavam reunidos na sala do “Big Brother Brasil 21”, antes da prova do Anjo deste sábado (13), Tiago Leifert fez o primeiro contato, explicando as regras da prova – que posteriormente foi vencida por Projota – e contou que o líder, Fiuk, não poderia ficar assistindo à disputa no gramado.

O apresentador mandou todos calçarem tênis, respondeu às perguntas dos brothers, mas uma dúvida ele respondeu mais ríspido. Fiuk, que não jogou a prova, perguntou sobre usar a cozinha para comer algo. “Não precisa ser grosso comigo, é só uma pergunta técnica”, disse o brother.

Fiuk: "Tiago não precisa ser grosso comigo não, é só uma pergunta técnica."

Tiago: "ai ai ai"

Fiuk: "Posso comer uma coisinha na cozinha enquanto isso?"

Produção: 🔉

— FIUK 🎸 (@Fiuk) March 13, 2021

Depois, o apresentador se desculpou com os brothers: “Fazendo um mea-culpa, a gente sabe que os avisos do anjo estão vindo muito em cima da hora. Vamos mudar isso para vocês não começarem a fazer comida e de repente queimar”.