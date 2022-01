Tiago Abravanel usa sunga no BBB e ganha elogio de ativista do movimento corpo livre

No primeiro dia na casa mais vigiada do Brasil, Tiago Abravanel foi reconhecido como representante do movimento que defende que todos os corpos devem ser aceitos como são, o chamado "body positivity". Além disso, a sunga colorida do artista se reporta ao arco-íris, símbolo LGBTQIAP+. Tiago é casado há seis anos com o produtor visual, Fernando Poli.

Na manhã desta terça-feira, 18, o ator aparentou segurança e tranquilidade ao expor o corpo usando apenas sunga. A atitude chamou a atenção do ativista Caio Revela, que usou as redes sociais para elogiar o neto de Sílvio Santos.

"Que importante ver o Tiago Abravanel usando sunga e curtindo a piscina do BBB 22 como todos os outros participantes. Só pessoas gordas sabem o quanto se expor dessa forma não é fácil. Ver o Tiago com orgulho do próprio corpo me inspira e me representa", postou o ativista no Twitter.

"Esse incômodo na verdade mascara o desejo de que pessoas gordas não estejam nesses espaços. Quantas vezes já escondemos nossos corpos por receio de recebermos comentários não solicitados?", continuou.

"Pessoas gordas estão cada vez mais fortes, mais confiantes e acessando lugares que vão além do humor e da autodepreciação pra te fazer rir. Faz tempo que se esconder deixou de ser uma vontade e quem tem que resolver esse incômodo é você e não a gente".

Muitas pessoas apoiaram a opinião do influenciador, incluindo a conta oficial de Abravanel, que respondeu à publicação com emojis de coração e urso, ícone escolhido pelo artista para representá-lo durante o BBB.