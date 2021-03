Sarah faz planos para o castigo do monstro: 'Vou criar inimizade'

Enquanto se arrumava para a festa desta quarta-feira (3), no quarto cordel do "Big Brother Brasil 21", Sarah, Thaís e Caio conversavam sobre a prova do anjo. A loira confessou que não saberia o que fazer se tivesse que escolher alguém para dar o castigo do monstro.

“Se eu pego o anjo, eu nem sei pra quem eu dou o monstro. Acho que no momento, qualquer pessoa que eu der eu vou criar uma inimizade”, revelou Sarah.

Caio, que já ganhou três vezes seguidas, aconselhou a sister a pensar primeiro em sua família e no dinheiro que pode ganhar. No entanto, a responsabilidade de “castigar” alguém não saiu da cabeça de Sarah.

“Monstro é pesado, ainda mais essa semana. Eu não vou dar monstro pra pessoas que são próximas de mim, ia dar pro Projota e pra Pocah e eles já foram semana passada", comentou. A brasiliense completou dizendo que seria insensível se desse para os dois.

"E eu não posso dar monstro pra quem tá quebrado. É pesado se eu ganho o anjo", continuou a sister, fazendo referência a Arthur.

Caio revelou o que vai fazer caso ganhe o anjo de novo: "Eu já comecei uma linha que eu tinha motivos, agora eu vou dar pra quem não foi".