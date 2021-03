Sarah e Gil perdem seguidores após se afastarem de Juliette

Gil e Sarah perderam seguidores nas redes sociais após ir ao ar a discussão entre o doutorando em Economia e Juliette, e a aproximação dele e da consultora de marketing digital com Lumena. Desde ontem (2), Gilberto perdeu mais de 8 mil seguidores no Instagram e Sarah, 10 mil.

A equipe que administra as redes sociais do pernambucano comentou a situação com bom humor, fazendo referência aos seguidores "comprados" por ele antes de entrar no programa. "Alguém sabe o contato dos seguidores da China que Gilberto comprou?", escreveu.

Alguém sabe o contato dos seguidores da China que Gilberto comprou? 🗣🗣🗣 #BBB21 #TeamGil — Gilberto Nogueira 🎓 (@gilnogueiraofc) March 3, 2021

Entenda a "rachadura" do grupo

Na madrugada de terça-feira, no quarto cordel, Gil disse para Sarah, Caio e Rodolffo que estava "agoniado" com o comportamento de Juliette e criticou algumas falas da advogada.

"Ela faz umas perguntas que parece que 'tá' me colocando na parede. Eu 'tô' começando a ficar com medo, de verdade, 'tô' ficando com medo", disse o pernambucano.

Durante a tarde, Gil e Juliette tiveram uma discussão, na qual o brother comentou novamente a postura da advogada de criticar os erros dos amigos e aliados na frente dos outros participantes.

"Não vou passar mão na cabeça", rebateu Juliette, durante a conversa. Pouco depois, a advogada alfinetou Gilberto, questionando o discurso dele sobre ela: "Esse discurso é teu ou é de Lumena?", perguntou a sister. Sarah, Gil e Lumena também demonstraram proximidade na terça-feira e, juntos, criticaram Carla Diaz.

Mais tarde, após a eliminação de Lumena do reality, Juliette chorou sozinha, enquanto Sarah consolava Gilberto no quarto. Um pouco depois, Carla, que assim como Juliette, teve desavenças com a eliminada da noite, consolou a paraibana.