Rodolffo expõe a Arthur relação de Carla fora da casa; web especula nome

Em papo durante sua festa do líder no "BBB 21", Rodolffo disse a Arthur que Carla se envolveu com um amigo dele. Do quarto secreto, Carla ouviu tudo e reagiu com surpresa à revelação.

"Quero ser amigo dela lá fora, na moral. Jogo é jogo, treino é treino. Até porque a Carlinha já ficou com um amigão meu", disse Rodolffo ao instrutor de crossfit.

"Cala sua boca! A cara do Arthur", disse a sister, de olhos arregalados.

Nas redes sociais, internautas levantaram a possibilidade de o amigo ser Fernando Zor, noivo de Maiara, da dupla com Maraisa. Após a fofoca de Rodolffo, uma foto na qual Carla aparece beijando o sertanejo começou a circular pelo Twitter. Veja: