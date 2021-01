Rodolffo é o primeiro anjo do 'BBB21'; confira como foi a prova

Para a Prova do Anjo deste sábado (30), apenas oito brothers foram sorteados para participar da prova: Lumena, Camilla de Lucas, Fiuk, Viih Tube, Sarah, Rodolffo, Kerline e Gilberto. Eles precisaram pegar latas de spray com determinados números, passando por um labirinto.

Fiuk e Camilla se enfrentam no primeiro duelo da Prova do Anjo. A influenciadora venceu e passou para a próxima etapa. Depois, Sarah e Rodolffo duelarem. O sertanejo foi mais rápido e venceu. O terceiro duelo foi entre Viih Tube e Kerline. A sister do grupo Pipoca venceu. Por último, Lumena e Gilberto se enfrentaram e o brother venceu o duelo.

Na segunda fase da prova, Camila e Rodolffo disputaram uma vaga na final. O sertanejo foi quem passou de fase. Kerline e Gilberto disputam a última vaga da final, que teve o brother como vencedor.

A final da Prova do Anjo foi entre Rodolffo e Gilberto. O sertanejo foi mais rápido e levou o colar do Anjo.

O sertanejo escolheu Arthur e Arcrebiano para enfrentarem o Desafio do Monstro.