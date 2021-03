Revoltado, Arthur diz que Rodolffo e Fiuk trapacearam na prova do líder

Arthur reclamou muito da vitória de Rodolffo e Fiuk na prova do líder do BBB 21 na manhã desta sexta-feira (12). O brother fez dupla com Projota na competição e saiu da prova logo antes da dupla vencedora. Contudo, em conversa com o rapper e Carla Diaz na sala da casa, Arthur pôs em dúvida a vitória da outra dupla.

"Rodolffo saiu várias vezes com o pé fora do círculo", disse o crossfiteiro. Ele disse que Fiuk e sertanejo quebraram várias regras, que caíram durante a prova e isso seria passível de eliminação.

Ainda revoltado com a suposta fraude, Arthur disse a Projota que vai se vingar do ator. "Se eu ganhar o anjo, vai por monstro e pra xepa, f*da-se", disse Arthur, se referindo a Fiuk. "Vou fazer o que ninguém fez", ameaça o affair de Carla Diaz