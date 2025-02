Resumo BBB 25 (07/02): veja tudo o que rolou na madrugada na casa

A madrugada desta sexta-feira (07) do BBB 25 foi pura adrenalina! Tudo por conta da nova liderança, que ficou com João Grabriel, e também pelo retorno de Gracyanne Barbosa para a casa. Os participantes estavam curiosos para saber tudo o que ela escutou no Quarto Secreto. e também sobre como era o cômodo.

Além disso, eles precisam lidar com a nova condição no Tá com Nada, com excessão da musa fitness que é a única que permanece no VIP.

APÊ GARANTIDO

João Gabriel conquistou a liderança da semana e junto com o novo cargo ele garantiu um apartamento no valor de R$ 260 mil. Ao lado do irmão João Pedro, eles comemorararm o presentão.

Além de ser a primeira liderança individual, João Gabriel está imune, ganhou 10 mil reais e vai ter a primeira Festa do Líder da 25ª edição do Big Brother Brasil.

ALVO

No Apê do Líder do BBB 25, João Gabriel e João Pedro, discutem alvos para a formação do próximo Paredão. O irmão pergunta para o líder quem ele vai indicar para a berlinda. "Mateus, Vitória [Strada] e Aline", responde o Líder.

"Por que a Vitória? Melhor colocar o Diego [Hypolito], que já tem uma coisa. É só colocar o alvo. Para Aline, retribuir o alvo que ela deu na primeira semana. O Diego, pelas coisas que eu já pensei dele, o que tinha falado no Sincerão. E aí, quem você vai colocar no Paredão?", responde João Pedro.

"Acho que vou mandar o Mateus. Não é minha prioridade ele. Gosto demais dele, mas...", afirma João Gabriel.

DR

Na área externa do BBB 25, Aline e Diogo Almeida conversam sobre a relação deles dentro do programa. A baiana desabafa e declara se sentir desconfortável em alguns momentos, sem saber se o brother está sendo sincero com ela.

"Em alguns momentos eu fico desconfortável de pensar que pode ser isso... Tipo, será que ele está fazendo isso de maneira espontânea ou é algo que ele precisa fazer?", questiona Aline.

O ator diz que sempre afirmou que seria ele mesmo no programa. "Então, se eu estou dizendo que vou ser eu, naturalmente, se eu encontrar alguém lá dentro que eu me interesse, que me faça brilhar os olhos, eu vou embarcar porque, se eu não embarcar, não vou estar sendo eu", afirma Diogo.

Ainda durante o papo, o brother garante que nada em relação a Aline foi estratégico: "Nenhum movimento meu com você, até o momento... Não foi estratégia. Eu pensei trezentas mil vezes antes de a gente ficar, né? A gente conversou algumas vezes sobre".

NÃO GOSTOU

Vitória Strada, Mateus, Gracyanne Barbosa e Vinícius conversam sobre a reorganização dos quartos da casa após o fechamento do Quarto Anos 50.

A atriz questiona: "Eu não entendi por que eu vou sair, não tem cama?". Mateus explica a divisão e diz que ela dormiria em uma das camas de casal. "Tem que dormir três na cama de casal, e, como você é magra, colocamos você para dormir com elas. Na sua cama, está a Gra [Gracyanne]".

"Não, só achei que poderiam ter me falado, e não só me comunicado, mas tudo bem... Me perguntado, minimamente. Não tem problema eu dormir em outra cama, é só que, se eu vou fazer alguém sair da cama que está acostumado, eu vou perguntar antes", afirma.

"Concordo, tem que ser um consenso", responde Gracyanne.